Oasport.it - Matteo Berrettini all’esordio nell’ATP di Brisbane. Servono punti per diventare testa di serie agli Australian Open

Leggi su Oasport.it

riparte da. L’Australia che grandi gioie gli aveva regalato nel 2022 con la bellissima semifinale all’, un dolore nel 2023 nella sconfitta con match point a favore contro Andy Murray e che nel 2024 doveva segnare la sua ripartenza e non l’ha visto scendere in campod’Australia ritirandosi appena un giorno prima del giorno del debutto previsto con Stefanos Tsitsipas.La rinascita persarebbe arrivata a partire dalla primavera in poi con i bellissimi tornei a Phoenix e Marrakech in un 2024 che l’ha riportato su standard di classifica sicuramente più consoni rispetto a dov’era precipitato dopo un 2023 difficile sotto tantidi vista. Il giocatore romano è n.34 del mondo e ha vinto tre titoli nella passata stagione.L’obiettivo quindi è cavalcare l’onda del bellissimo sprint di fine 2024 con un contributo decisivo nella vittoria della Coppa Davis dell’Italia e ripartire subito forte a partire dall’ATP 250 di