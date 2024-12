Pianetamilan.it - L’angolo delle occasioni: le opportunità di mercato dal Chelsea

Leggi su Pianetamilan.it

Il calcioinvernale è ormai alle porte ed è arrivato il momento di aprire l'angolo. Gennaio è, infatti, il mese in cui molte squadre provano a piazzare quei giocatori che hanno fino a ora deluso, facendo sì che diversi club possano approfittare di interessanti. Andiamo così a guardare in casa del, con la squadra allenata da Enzo Maresca che porta in dote alcuni giocatori che potrebbero fare al caso del Milan. Non possiamo non iniziare da Carney Chukwuemeka. Il giovane trequartista inglese è già stato accostato al Milan durante la scorsa estate. Il poco spazio alpotrebbe portarlo lontano da Londra e i rossoneri sono certamente fra le squadre molto interessate. Solo 4 presenze per lui in questa stagione,quali 3 in Conference League e una in EFL Cup.