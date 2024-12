Sport.quotidiano.net - La medaglia statistica in palio. Con una vittoria si eguaglia il record assoluto della Serie B

Leggi su Sport.quotidiano.net

L’obiettivo di una squadra che punta a tornare inA non sono i; abbastanza inevitabilmente, ciò che conta è il rimbalzo nella massima divisione, non i fronzoli. I primati, tuttavia, possono diventare il corollario di un percorso di altissimo livello, esattamente come quello che sta facendo il Sassuolo in questaB, e non è un caso che i neroverdi già giovedì, all’ora di pranzo, possano entrare nella storiacadetteria. Proprio così: se è vero che per Grosso e i suoi la partita contro il Pisa servirà soprattutto per mettere ulteriore distanza tra il Sassuolo e i nerazzurri di Filippo Inzaghi in classifica, è vero altresì che unaconsentirebbe ai neroverdi dire ildi vittorie consecutive nel campionato diB. Berardi e compagni vengono infatti da una striscia di 7 successi di fila e ne manca solo uno per arrivare a 8, ovvero la quota massima mai raggiunta sinora.