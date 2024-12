Dilei.it - Jennifer Lopez e Ben Affleck di nuovo insieme: l’incontro natalizio

Leggi su Dilei.it

e Bennon riescono proprio a stare lontani. Nonostante si siano detti ufficialmente addio la scorsa estate, i due divi sembrano essere rimasti in buoni rapporti, tanto da ritagliarsi un incontro in vista delle festività natalizie. Che sia possibile un ritorno di fiamma?die BenUn Natale all’insegna della serenità pere Ben. Archiviate le incomprensioni che li hanno portati a dirsi addio la scorsa estate, le due star continuano a mantenere un rapporto amichevole, come spiega il tabloid PageSix. Proprio in vista delle festività, i Bennifer si sono incontrati alla Soho House di Los Angeles, concedendosi una chiacchierata per circa 30 minuti. “Hanno intenzione di restare nelle rispettive vite pur non essendo più una coppia.