Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, "la fortuna di incontrarlo a 13 anni": l'uomo che gli ha cambiato la vita

Leggi su Liberoquotidiano.it

C'è unche il grande pubblico non conosce ma che è stato fondamentale per renderelo straordinario campione di oggi. Si chiama Alex Vittur, e il tennista partito da San Candido e arrivato alla posizione numero 1 della classifica mondiale lo ha incontrato quando aveva appena 13. "Ho avuto ladi incontrare a 13una persona molto importante che è Alex e questa è stata la miaperché i miei genitori mi hanno detto 'noi di tennis non ne capiamo nulla' e quindi ci fidiamo di Alex", ha spiegatoallo speciale 4 amici ai box di Sky. "Con lui ho fatto tutte le mie scelte. All'inizio le ha fatte un po' più lui perché io avendo tredicinon sapevo nemmeno cosa fosse le racchetta quasi, ora mi sento più maturo quindi prendiamo le scelte insieme, ci confrontiamo.