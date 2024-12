Tarantinitime.it - Incidente SS106, denunciato conducente Peugeot: positivo a test tossicologici

C'è una denuncia per omicidio stradale, relativamente all'incidente avvenuto sulla Strada Statale 106, in direzione Massafra, nella notte e in cui ha perso la vita il 73enne Gerardo Delitteris originario di Foggia. Lo riporta TarantoToday. Il conducente della Peugeot, originario di Castellaneta e denunciato per omicidio stradale, sarebbe risultato positivo a cocaina e cannabis. Con lui in auto c'era un altro uomo. Entrambi sono finiti in ospedale ma sono stati poi dimessi. Nulla da fare invece per il povero 73enne, sbalzato per oltre 70 metri dopo un tamponamento. Un impatto talmente violento che lo ha fatto volare dal mezzo che poi lo ha travolto schiacciandolo. La vittima era di rientro dalla Sicilia per un carico di frutta.