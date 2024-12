Lettera43.it - Il Volo, su Canale 5 il concerto di Natale girato ad Agrigento in estate

Tutto pronto per Iladdiin onda stasera 24 dicembre su5, in prima serata. Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto saranno di scena sul palco della Valle dei Templi con un’orchestra e un coro per un totale di 120 persone. Un evento che ha fatto molto discutere durante l’, in quantoa fine agosto con un clima decisamente differente rispetto al contesto e temperature superiori ai 30 gradi. Per questo motivo, al pubblico fu imposto un rigido dress code con abiti “pesanti” ed eleganti, completi di camicie e capispalla a maniche lunghe o scialli. Richieste che, pur legittime in quanto attinenti allo show da registrare, scatenarono l’ironia sui social network. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mediaset Infinity (@mediasetinfinity)Il, la scaletta deldiin onda su5 il 24 dicembreCon il tempio della Concordia disullo sfondo, appositamente illuminato con un gioco di luci che rendono la location più suggestiva, e alberi disul palco, ilcanterà tutti i grandi classici delle festività.