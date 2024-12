Quotidiano.net - Il passo indietro di Santalucia:: "Non mi ricandido alla guida dell’Anm"

Il presidente dell’Associazione nazionale magistrati, Giuseppe(nella foto), mentre sono ancora calde le polemiche sul presunto uso strumentale della giustizia da parte dei pm dopo le assoluzioni di Matteo Renzi e Matteo Salvini, fa une rende noto cheimminente scadenza del suo mandato, ai vertici del ‘sindacato’ò delle toghe, lui non intende ricandidarsi. Non solo per stanchezza dopo quattro anni di impegno, ma anche perché vuole evitare ogni personalizzazione dello scontro quando l’8 gennaio riprenderà l’iter parlamentare della riforma costituzionale della separazione delle carriere, provvedimento inviso ai magistrati e nell’agenda del governo Meloni. Oltre a, non avrebbero intenzione di ricandidarsi anche i componenti della Giunta esecutiva