Lettera43.it - Il moralistico spot anti evasori è l’ultimo flop comunicativo del governo Meloni

Leggi su Lettera43.it

Cosa deve fare la destra per riconquistare un elettore disamorato che aveva votato nel 2022 una Giorgia di lotta e si ritrova una Giorgia diinconcludente, obbediente all’Europa, una sbiadita copia draghiana (che lo aveva previsto: «Chiunque vinca queste elezioni», disse l’ex presidente del Consiglio, «non cambierà niente»)? Bisogna, ogni tanto, dire qualcosa di destra. Bisogna, almeno ogni tanto, fare la voce grossa che è, da secoli, l’espediente?più usato dalla destra per far vedere chi comanda, quando si confonde l’autorevolezza con l’autoritarismo. Eppure l’esecutivo, come dimostratragicomico caso della pubblicità contro l’evasione fiscale, sembra capace di produrre soltanto autogol comunicativi. Ma prima facciamo un passo indietro, visto che l’elenco è lungo.Tutto iniziò dagli scafisti e il «globo terracqueo»A proposito di fare la voce grossa, si può citare proprio Giorgia, quando più di un anno fa aveva avvertito così gli scafisti: «Vi inseguiremo lungo tutto il globo terracqueo», urlò – inutilmente, perché poi di questi inseguimenti non se ne è saputo più nulla – durante la conferenza stampa che tenne a Cutro, dopo il naufragio del 26 febbraio 2023, durante il quale annegarono? 94 migr