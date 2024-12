Iltempo.it - Il giorno di Francesco: con l'apertura della Porta santa inizia il Giubileo 2025

«Spes non confundit», la speranza non delude. «Tutti sperano. Nel cuore di ogni persona è racchiusa la speranza come desiderio e attesa del bene», scrive Papanella bolla di indizione dell'Anno Santo. In latino, la linguaChiesa. Alla Speranza dedica ilche si apre stasera quando a San Pietro verrà spalancata la. Attraversandola, ci si potrà riconciliare con Dio e con il prossimo. Passare sotto una delle quattro Porte Sante è un atto simbolico, garantisce la remissione dei peccati e l'ingresso nella vita di grazia, per mezzomisericordia del Signore. Ma prima bisogna aver compiuto il pellegrinaggio a Roma in una delle quattro basiliche papali: San Pietro, San Giovanni in Laterano, San Paolo eMaria Maggiore. Le «porte sante» sono qui. Per ottenere l'indulgenza bisognerà partecipare alla messa ogni qualvolta ce ne sia occasione, essere sinceramente pentiti e chiedere la remissione dei peccati.