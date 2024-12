Lanazione.it - Il cardinale Lojudice: "Cara Siena svegliati!. Butta giù quelle mura"

di Michela Berti, altrimenti ti troverai gente che dorme per strada". IlAugusto Paolosuona la sveglia alla comunità senese. E coglie l’occasione delle festività natalizie per scuotere la città. "non concepisce che qualcuno possa stare per strada. Sia chiaro, non c’è niente di bello che ci sia chi dorme per strada ma questo è un mondo che cammina in un altro modo". Come è cambiata l’accoglienza in città da quando è arrivato? "Quando sono arrivato c’era la Caritas che aveva un piccolo dormitorio in via Piccolomini da 8 posti, lo abbiamo sistemato, oggi non basta più ma non riusciamo a trovare un luogo almeno da 50 posti. Non dico trecento che poi diventa un ghetto. Non c’è un posto che accolga lo straniero nel tempo che intercorre dall’arrivo sul territorio fino a quando entra in un Cas.