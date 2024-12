361magazine.com - Federica Pellegrini: «Ho fatto pedinare Magnini. Ceccon? Vuole provocare»

Le parole dopo il secondo posto a Ballando con le Stelleè reduce dal secondo posto a Ballando con le Stelle. Di questo e altro ha parlato a Corriere della Sera in una lunga intervista in cui torna a parlare del nuoto.«Ho tre anni, l’istruttrice di nuotoche metta la testa sotto l’acqua per fare le bolle, a me non piace, lei si spazientisce. La testa alta è rimasta poi un tratto nella mia nuotata, adesso è considerata sbagliatissima».Tra i temi toccanti anche l’omicidio di Giulia Cecchettin che l’ha colpita: «Sì, tantissimo. Il padre mi ha chiesto di entrare nella Fondazione. Quando è stata uccisa ero incinta di mia figlia. Quella tragedia mi ha portato a pensare al patriarcato, a quante volte le donne vengono sminuite. È successo anche a me. Quando ho scelto io di rompere una relazione, ho avuto tutti contro.