Eventi, capodanno da favola a Villa Aprile Il Miglio d’oro Park Hotel

Leggi su Ildenaro.it

, già Riano Sforza, aristocratica dimora del “700 di Ercolano, da qualche anno Ildi Tiziana Ferlaino, apre le porte dei suoi eleganti spazi al fine di accogliere i selezionatissimi ospiti per unda. Tutti pronti dunque per il Gran Gala dell’ultimo dell’anno alcon la sapiente regia della patron Tiziana Ferlaino che proporrà una serata da ”mille e una notte”, con il dress code elegant in una atmosfera magica ravvivata da giochi di luce argento ed oro, il 31 dicembre a partire dalle ore 21:00. Dopo il Welcome Cocktail a base di champagne, frittelline alle alghe, crostini con tartare di salmone, ostrica Gillardeau al limone del, ecco il menu by lo Chef Roberto Borrelli della Casa, ispirato alla tradizione culinaria partenopea appena rivisitata da un tocco di nouvelle cousine previsto per l’esclusivo dinner place: come entree cocktail di gamberi ai germogli di ravanello, ed a seguire, ravioli ripieni di astice in salsa di zucchine e pinoli, risotto con capesante e funghi porcini, branzino al sale e capitone d’alloro accostati da scarola stufata ed insalata variopinta e di rinforzo, ciociole di natale roccocò e mostacciuoli, pastiera napoletana come si conviene ed allo scoccare della mezzanotte, lenticchie di Castelluccio e cotechino di Modena al vapore come buon auspicio per l’anno che verrà.