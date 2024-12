Etruria Musica Festival Winter Edition due concerti per la settimana di Natale

Leggi su Ilfaroonline.it

Tarquinia, 24 dicembre 2024 – L’propone per ladial teatro comunale “Rossella Falk” di Tarquinia, due, alle 18, che celebrano la tradizione e l’innovazionele. Il 27 dicembre si esibirà la Young Art Jazz Orchestra, venti giovani musicisti emergenti tra cui il trombettista tarquiniese Gabriele Tamiri diretti da Mario Corvini, con la partecipazione alla voce di Riccardo Mei, per un tributo alladi Frank Sinatra.Il 28 dicembre andrà in scena, come da tradizione, un recital pianistico tenuto quest’anno da Andrea Brunori, che eseguirà musiche di Bach, Scarlatti, Beethoven e Chopin. Il doppio appuntamento si arricchisce di due “extra”li: il 27 dicembre, alle 21, il Grappolo wine bar ospiterà il Reunion Trio; il 28 dicembre, alle 21, il ristorante Bacco per Bacco farà da cornice al duo composto da Federico Gili e Lorenzo Bisogno.