Detenuto dà in escandescenze e tenta la fuga dal pronto soccorso

Perugia, 24 dicembre 2024 – Unaccompagnato aldell'ospedale di Perugia per la cure delle ferite che si era imposto nella casa circondariale rompendo una ceramica, ha dato in escandescenza,ndo la, aggredendo il personale di polizia di scorta endo di distruggere tutto ciò che lo circondava. Lo denuncia il segretario umbro del Sindacato autonomo polizia penitenziaria, Fabrizio Bonino. "Quel che è successo - commenta - è di inaudita gravità ed è la conseguenza dello scellerato smantellamento delle politiche di sicurezza delle carceri attuato nel passato, che vede sempre maggiori ricorsi a visite in strutture ospedaliere esterne nonostante buona parte delle carceri abbiano Centri diagnostici terapeutici ed infermerie all'altezza con personale medico e paramedico adeguato.