Civitavecchia esprime cordoglio per la scomparsa di Massimo e Claudio Di Biase

Leggi su Ilfaroonline.it

, 24 dicembre 2024- L’Amministrazione comunale diil più profondoper la tragicadiDiDi, vittime dell’affondamento del peschereccio al largo delle coste laziali.L’assessore al lavoro Piero Alessi, a nome dell’intera amministrazione, dichiara:“Siamo vicini alle famiglie delle vittime in questo momento di dolore incommensurabile. Questa tragedia ci ricorda quanto sia essenziale lavorare insieme per garantire la sicurezza e la dignità di chi opera in settori fondamentali come quello della pesca, che rappresenta un patrimonio storico, culturale ed economico del nostro territorio.”Alla luce di questa drammatica vicenda, appare ancora più rilevante l’istituzione del tavolo sulla pesca recentemente avviato dall’amministrazione comunale.