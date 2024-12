Secoloditalia.it - Cena di Natale: la trasmissione di Antonella Clerici fa il boom di ascolti nel solco di tradizione e identità

La Rai fa il botto digrazie alla “di”. Il programma tra cucina e musica condotto dasu Rai 1 per celebrare l’inizio delle festività, ha stravinto il prime time con il 20,5% di share e 3 milioni 273 mila spettatori di media toccando punte del 23% e di oltre i 4 milioni e mezzo di telespettatori.In particolare, sono stati registrati picchi del 23.5 % e oltre 4.5 milioni di spettatori per l’esibizione di Gianni Morandi e Stefano De Martino e in generale grande attenzione del pubblico per tutti i momenti in cui gli chef hanno raccontato e cucinato i piatti dellanatalizia italiana. Un grande spettacolo per celebrare l’inizio delle festività tra musica, storia dele cucina italiana, in vista della prestigiosa candidatura nel 2025 a Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità Unesco.