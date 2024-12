Inter-news.it - Carlos Augusto: «Felice per la vittoria, compagni migliori al mondo»

Leggi su Inter-news.it

ha parlato a Sky Sport nel post partita di Inter-Como, partita che si è conclusa 2-0 a favore della formazione nerazzurra. Il suo commento.FIDUCIA –ha commentato in questo modo dopo Inter-Como: «, ma più importante è ladell’Inter. Sapevamo che era partita dura, ma abbiamo fatto tre punti. Sapevamo che l’anno scorso era stato campionato diverso, quest’anno ci sono tante squadre forti. Ma ho fiducia nei mieiche sono ial. Vediamo alla fine».Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «per laal»)© Inter-News.