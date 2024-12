Calciomercato Inter | Marotta esclude acquisti a gennaio L’Inter si muoverà solo in un caso

Leggi su Ilnerazzurro.it

. Gianluigi Longari, esperto di mercato di Sportitalia, ha fatto il punto sull’e le possibili mosse in vista del mercato dinel suo editoriale per il sito dell’emittente.Secondo Longari, i nerazzurri non hanno in programma operazioni in entrata neldi. Ma potrebbero muoversi nelle prossime settimane,se le condizioni di Francesco Acerbi non dovessero garantire l’affidabilità mostrata prima degli infortuni recenti. Tuttavia, il duo di mercato formato da Piero Ausilio e Dario Baccin preferirebbe evitare modifiche a una squadra che sta dimostrando solidità e rendimento costante a stagione in corso.Longari sottolinea come l’operato della scorsa estate, gestito con largo anticipo, sia stato il risultato di un lavoro strategico e silenzioso, lontano dai riflettori mediatici.