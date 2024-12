Ilgiorno.it - Bergamo, pregiudicato di 75 anni in manette: è l’autore di due rapine agli uffici postali

Leggi su Ilgiorno.it

, 24 dicembre 2024 – A 75ha messo a segno duein altrettantidella Bergamasca. Ma è stato arrestato dai carabinieri e postoarresti domiciliari. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è originario della provincia di Messina ma davive nella Bergamasca. Il primo colpo che gli viene contestato risale al 12 giugno scorso: l'uomo, con il volto coperto e armato di una bottiglia contenente alcol, è entrato nell'o postale di Pedrengo e, dopo aver spruzzato il liquido sul bancone e minacciato i presenti, si è fatto consegnare 380 euro in contanti, prima di darsi alla fuga. La seconda volta Due mesi dopo, il 13 agosto, il settantacinquenne è tornato in azione a, nell'o postale di viale Giulio Cesare. Questa volta, sempre coperto da una mascherina e da un cappellino, ha utilizzato una bomboletta di spray al peperoncino per intimidire la direttrice delle Poste, riuscendo a sottrarre 830 euro.