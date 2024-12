Amorim dice che Rashford vorrebbe far tornare i Red Devils

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-24 17:12:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals:L’allenatore del Manchester United Rubenafferma che Marcusdesidera disperatamentealla ribalta., che ha saltato le ultime tre partite dello United, ha suscitato speculazioni sul suo futuro all’Old Trafford dopo un’intervista in cui ha espresso il desiderio di una “nuova sfida” dopo due decenni con il club.Tuttavia,da allora ha chiarito chevuole giocare ma non sarà incluso finché non avrà soddisfatto gli standard di formazione richiesti.ha detto durante la sua conferenza stampa che la decisione spetta esclusivamente a lui.Ha detto: “Sì, è una mia decisione. Vuole giocare. Ci sta provando. È una mia decisione, solo una mia decisione.“(Non c’è) nessuna situazione.