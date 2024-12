Iodonna.it - «Vi presento Matilde, la mia pronipote», ha scritto su Instagram rivelando che il secondo nome della bambina è Lucia

Sarà un Natale speciale per Lino Banfi: l’attore, infatti, lo festeggia per la prima volta da bisnonno, da pochi giorni la sua famiglia si è allargata con l’arrivo di, figlia di Virginia Leoni, nipote del nonno più famoso d’Italia. E, nel condividere gli auguri di buone feste con i follower, l’attore ha deciso di presentare sui social la new entry. Lino Banfi a “Domenica In”: dalla malattiamoglie all’incontro con il Papa X Leggi anche › Nonni italiani: senza di loro le famiglie faticano ad arrivare alla fine del mese Lino Banfi è diventato bisnonnoA dare l’annunciogravidanza di Virginia Leoni è stata Rosanna Banfi.