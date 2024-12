361magazine.com - “Vacanze di Natale ’90”: torna al cinema per pochi giorni, quando vederlo

Leggi su 361magazine.com

Una proiezione specialeDal 28 dicembre al 1° gennaioaldi’90”, la celebre commedia natalizia diretta da Enrico Oldoini, con un cast iconico che include Massimo Boldi, Christian De Sica, Ezio Greggio e altri. L’evento è parte deidiDays, un’iniziativa lanciata da Nexo Studios e Filmauro per celebrare il fenomeno culturale dei cinepanettoni, descritti come un rituale natalizio che unisce generazioni, rappresentando con ironia la società italiana. Dopo il successo del 2023 con oltre 60.000 spettatori, l’edizione 2024 mira a riproporre la magia delcome esperienza collettiva.Oltre alla proiezione, gli spettatori sono invitati a vestire uno stile anni ’90 per immergersi nell’atmosfera del periodo, celebrato anche con una collezione moda ispirata ai film.