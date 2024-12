Formiche.net - Un ponte tra innovazione sociale e innovazione tecnologica

Leggi su Formiche.net

Il Sistema Informativo per Inclusionee Lavorativa, noto come Siisl, è un’iniziativa fondamentale per creare un ambiente lavorativo più inclusivo e dinamico. Dalla sua attivazione – il primo settembre 2023 – Siisl ha l’obiettivo di supportare le nuove misure che superano il reddito di cittadinanza. Non si tratta solo di un semplice strumento digitale, ma di un hub che unisceper migliorare le opportunità di lavoro per tutti.Siisl: un contesto di cambiamentoIn uno scenario in continua evoluzione, Siisl affronta problematiche come la disoccupazione e la mancanza di competenze nel mercato del lavoro. La Piattaforma facilita l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, offrendo percorsi formativi personalizzati e supporto per l’inserimento lavorativo.