Tra eventi e shopping. Caccia all’ultimo regalo. Torna il presepe sull’acqua

Musica, luci e centro gremito per l’ultima domenica prima di Natale. Il pomeriggio di ieri ha visto protagonista il concerto Jelly & Jam - Swing e canzone italiana in piazza Cattedrale, un momento di ritmo, allegria e note che ha animato il cuore della città. Quella di ieri è stata però anche una giornata dedicata alla. Sin dalla mattina, sia i negozi che le casette sul Listone si sono riempiti di clienti alla ricerca di un pensiero dell’ultimo minuto. Sciarpe, guanti, berretti, decorazioni natalizie, oggettistica a tema, ma anche libri e dolciumi. Sono svariate le scelte dei ferraresi per gli ultimi pacchi da piazzare sotto l’albero in attesa delle giornate clou delle feste. E mentre ci si prepara a festeggiare il Natale nello spirito della tradizione, tra famiglia, amici e tavole imbandite, prosegue il calendario degliorganizzati in città per accompagnare chi in questo periodo non lascerà le mura estensi.