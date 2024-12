Lettera43.it - Tim si fa in tre, le nubi su Agnes alla Rai, le nomine in Ferrovie e altre pillole

Poco ancora si sa del piano industriale che l’amministratore delegato di Tim Pietro Labriola dovrà presentare a febbraio 2025. Ma dalle indiscrezioni emerge che le attuali divisioni Consumer ed Enterprise diventeranno società. Fin troppo chiaro il motivo. Labriola, la cui gestione è stata finora reiteratamente e sonoramente bocciata dai mercati, si prepara a vendere o a far entrare dei partner in modo tale da massimizzare il valore del gruppo, oggi inferiore (si pensi solo a Tim Brasile, che opera già come Spa) a quello delle sue parti. Per la Consumer, come più volte dichiarato, i potenziali interlocutori restano Poste mobile e la francese Iliad. Su Enterprise c’è da tempo l’interesse del fondo inglese Cvc, balzato di recente agli onori della cronaca per un suo possibile interesse a rilevare la quota di maggioranza relativa dell’ex monopolista dei telefoni in mano a Vivendi.