Ilfattoquotidiano.it - Tempeste di neve e raffiche di vento oltre i 100 chilometri orari: 100 voli cancellati a Heathrow, caos per i viaggiatori alla vigilia del Natale

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

, treni e traghetti. È stato un weekend di pericolosa allertanel Regno Unito. L’aeroporto diha comunicato di aver cancellato circa 100durante la fuga pre-natalizia di domenica 22 dicembre 2024 e tra una raffica e l’altra dii 100anche traghetti e treni sono stati messi a riposo. Insomma,, ghiaccio,di pioggia e mare in burrasca stanno caratterizzando le giornate in Irlanda del Nord, Galles, Scozia e gran parte dell’Inghilterra nella zona occidentale tra Southampton, Birmingham e Newcastle.Il Met Office prevede un “periodo prolungato di forti venti” che probabilmente causerà “alcuni disagi nel fine settimana, soprattutto ai”. A Belfast City, in Irlanda del Nord, è stata chiusa la pista dell’aeroporto cittadino a seguito di un incidente avvenuto intorno a metà pomeriggio quando un volo regionale Aer Lingus, operato da Emerald Airlines, ha avuto un problema in fase di atterraggio.