Ilrestodelcarlino.it - Si accende domani ’Zoc ed Nadel’ tra musica, cibo e vin brulè

L’attesissima edizione dello Zoc ed Nadel 2024 a Modigliana, col rito dell’accensione del ‘cippo’ la vigilia di Natale, inizieràmattina quando dalle ore 7 si troveranno i volontari della Pro loco col presidente Roberto Amaretti, per montare il gigantesco tronco in piazza Matteotti, che resterà acceso fino all’Epifania accanto al bellissimo e illuminatissimo abete natalizio. Tutt’attorno ci sarà un recinto per impedire l’accesso sia davanti alla casetta in legno che ospiterà gli addetti alla distribuzione sia la vicinanza al fuoco. Le graticole giganti saranno a disposizione di chiunque ne farà richiesta e dei vari sponsor per cucinare. L’evento è patrocinato da Comune, BCC Ravennate-Forlivese e Imolese è partner della Pro loco che lo organizza in collaborazione con il Nucleo Volontari Antincendio.