Oasport.it - Sci alpinismo, l’Italia non sarà al via della tappa di Coppa del Mondo in Azerbaijan: la presa di posizione della FISI

Unadimolto chiara. La Nazionale italiana di scinon parteciperà alladidelprevista inil 10, l’11 e il 13 gennaio del 2025. L’appuntamento in territorio azero è stato frutto di una variazione del calendario internazionale, emersa solo nel corso dell’assemblea plenariaIsmf, ovvero la federazione internazionale di questa disciplina.Nella riunione che si è tenuta a Baku nel week end del 12-13 ottobre scorso, si è palesata questa soluzione quando però le programmazioni delle varie squadre erano già chiuse. La defezione di Courchevel (Francia) aveva portato al recupero in, andando però a caricare ulteriormente la trasferta, dall’8 al 14 gennaio, non prevista a iniziostagione.“Le Federazioni internazionali agevolano e sostengono le squadre e gli atleti: così fa la Fis (sci alpino, fondo, freestyle, snowboard, salto e combinata nordica), la Ibu (biathlon), la Fil (slittino) e la Ibsf (bob e skeleton), cosa che non succede con l’Ismf“, è quanto affermato dal presidente, Flavio Roda (fonte: sito).