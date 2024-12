Romadailynews.it - Roma. Cicculli-Luparelli (Sce Campidoglio): “Donna morta per albero caduto, cordoglio e sostegno monitoraggio alberature”

“Esprimiamo profondoper la morte di una nostra concittadina a causa del crollo di unnella zona di Colli Aniene e la nostra sentita vicinanza ai suoi familiari. Chiediamo che sia fatta piena luce su quanto acnel parco Livio Labor dove è avvenuto il crollo, in particolare nell’accertare eventuali responsabilità se, come riportato ai media, i cittadini avevano richiesto la manutenzione del verde, verifica che però sulla pianta crollata non ha portato a individuare il problema. Riteniamo giusto chefaccia il più possibile per dare supporto alla famiglia di questae sosterremo le strutture preposte a continuare il monitoraggio dellenei parchi pubblici, in vista di giornate così critiche per il vento forte quando ragioni di sicurezza consigliano di limitare l’uscita a situazioni di stretta necessità”.