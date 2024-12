Sport.quotidiano.net - Risultati Serie A: l’EA7 Milano torna a sorridere, piegata Trapani al Forum

, 23 dicembre 2024 – Nel posticipo della 12° giornata della regular season del campionato di basket dirial successo a distanza di un mese dall’ultima affermazione. Al Mediolanumdi Assago i padroni di casa superanoShark per 105-90 trascinati dai 29 punti di Nikola Mirotic con 39 di valutazione mettendo fine ad una striscia negativa di tre sconfitte arrivate nell’ultima settimana. A seguirlo Shavon Shields (22) collezionando un 4/6 nel tiro dalla lunga distanza in ventotto minuti di utilizzo. Decisivo la terza frazione con un parziale di 31-16 a favore dei lombardi che manda al tappeto la formazione allenata da Jasmin Repesa (indimenticato ex di turno grazie ai numerosi trofei ottenuti sulla panchina delle scarpette rosse) nelle cui fila sono quattro gli uomini in doppia cifra: Notae e Alibegovic con 21 punti supportati da Galloway (20) ed Eboua (10).