Corrieretoscano.it - Rari Nantes Florentia, per chiudere il 2024 c’è il posticipo salvezza a Roma

Leggi su Corrieretoscano.it

FIRENZE –in vasca di lunedì sera per il. Alla Valco San Salvo si affrontano Olympic elo spezzatino dell’undicesima giornata della regular season maschile di serie A1, che di fatto saluta ufficialmente ilcon l’arrivo della sosta natalizia.Uno scontro diretto in chiavead armi pari che mette ladi Minetti, stabile a quota 11 punti, a cospetto di una squadra affamata di classifica e risultati dopo un avvio di stagione in salita. Per il sette gigliato in formazione tipo grazie ai rientri dei due olandesi De Mey e Hofmejer e da un Sordini galvanizzato dalla chiamata in azzurro, la possibilità diin bellezza e tenere alla larga la zona calda della classifica.Fischio d’inizio alle 17.30, dirige il duo Calabrò – Pinato.