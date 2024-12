Lopinionista.it - “Promised Land”: l’album di Wafia tra pop e alt-pop

Press Photo 3: Credit Sherrie GarciaPoliedrica artista iracheno-siriana, nata nei Paesi Bassi e residente a Los Angeles,, con alle spalle numerose pubblicazioni tra album, ep e singoli certificati Oro, annuncia il suo album di debutto con Nettwerk. In arrivo il 17 gennaio, ‘’ vede niente meno che Sabrina Claudio alla produzione.si distingue nella musica pop per la sua profonda comprensione dell’esperienza umana, plastmata dalla sua identità araba e queer. I precedenti singoli hanno scalato le classifiche Triple J e catturato l’attenzione dei più importanti media musicali.Il suo viaggio musicale inizia nel 2015 con la cover ‘Let Me Love You’ di Mario, dove ha accumulato l’impressionante cifra di 5 milioni di streaming su SoundCloud. Successivamente, il suo brano ‘Heartburn’cattura l’attenzione di Pharrel Williams, che lo presenta nel suo programma radio Beats1, catapultandola sotto i riflettori.