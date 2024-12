Sport.quotidiano.net - Premier League: risultato tennistico del Liverpool, Tottenham ko. Il City perde ancora

Roma, 23 dicembre 2024 – Iltorna alla vittoria contro il: nel match delHotspur Stadium vengono segnati addirittura nove gol, per il 6-3 finale dei reds, che allungano sul Chelsea. Grazie a questa vittoria e al pareggio dei blues contro l’Everton (0-0), gli uomini di Slot salgono nuovamente a +5 sulla seconda posizione, con la possibilità di allungare ulteriormente quando verrà recuperato il derby del Merseyside, che non è stato giocato a causa del maltempo. Il pareggio del Chelsea è una buona notizia anche per l’Arsenal: i gunners, infatti, superano il Crystal Palace con un rotondo 5-1 e si portano a due sole lunghezze dai blues. Arteta e i suoi, però, devono anche guardarsi le spalle, dato che il Nottingham Forest centra la terza vittoria consecutiva e rimane solo a due punti di distacco dalla terza piazza.