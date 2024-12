Metropolitanmagazine.it - Panic Room, il film di David Fincher riceverà un remake brasiliano

Floresta, società di produzione brasiliana di proprietà della Sony, ha annunciato lo sviluppo della sua prima serie, un adattamento dell’acclamato thriller del 2002 di. La nuova versione, attualmente in pre-produzione, presenterà una nuova interpretazione del thriller con la popolare attrice brasiliana Isis Valverde nel ruolo principale. “Il 2024 è stato un anno impegnativo ma generoso, pieno di possibilità, piani e progetti che finalmente escono dall’embrione“, racconta Valverde a Variety. “Concludere quest’anno con una notizia così bella è incredibile. Essere scelta per interpretare questo ruolo è un onore, così come condividere il set con Gabriela Amaral, una regista davvero unica e un team meraviglioso. Spero di offrire una performance piena di colori che trabocchi sullo schermo“.