Oslo il padre della studentessa italiana aggredita dall’ex | Le avevo detto di denunciare ma temeva di rovinarlo

«Ero stato io a dire a mia figlia: a questo punto denunciamolo. Ma lei diceva di no, che lo avrebbe rovinato. Mi aveva assicurato che sarebbe riuscita a gestirlo». A parlare è Carlo Voce,di Martina, la21ennea coltellatefidanzato a(Norvegia) il 20 dicembre. Nella sua intervista a Repubblica, il genitore comunica gli ultimi aggiornamenti sullo stato di saluteragazza, ora in prognosi riservata. E ricorda: «Il suo ex non aveva dato segni di squilibrio se non dopo che si erano lasciati».Le condizioniLa ragazza è statamentre era al lavoro nel negozio di eccellenze italiane Smak aV Italia. Qui il 20enne con cui aveva avuto una relazione, un cittadino norvegese di origini indiane, è entrato e l’ha colpita con diversi fendenti: uno di questi le ha causato un taglio dall’orecchio fino alla carotide.