Lanazione.it - Niente da fare per il Viaccia. Nuova sconfitta e ultimo posto

San Marco Avenza20 SAN MARCO AVENZA: Failli, Lattanzi, Bonuccelli, Conti, Benedini, Orlandi, Barducci, Dell Amico, Raffi, Marabese, Benedetti. A disp.: Fedele, Costi, Scremin, Lissoufi, Corbani, Pasquini, Scopis, Toracca. All. Cenderelli.: Cecconi, Nocentini, Bashkimi, Sforzi, Fedi, Ferroni, Ridolfi, Querci, Bellucci, Rozzi, Virdo. A disp.: Calvani, Pittala, Baldi, Varago, Aiello, Torcasso, Vannucci, Hisely. All. Giugni. Arbitro: Castrignano di Pontedera. Reti: 29’ Benedetti, 75’ Marabese.daper il, che chiude il 2024 con l’ennesima, stavolta sul campo difficile del San Marco Avenza. Primo tempo da dimenticare per la formazione pratese, che subisce l’iniziativa dei padroni di casa nella prima mezzora. Al 29’ arriva anche il meritato gol del vantaggio locale, grazie al guizzo di Benedetti, che a tu per tu col portiere in posizione leggermente defilata trova comunque il modo di trafiggere Cecconi con un rasoterra incrociato e portare il San Marco Avenza sull’1-0.