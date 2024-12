.com - Mourinho operato, intervento alla cistifellea

(Adnkronos) – Operazione per José. L’allenatore del Fenerbahce si è sottoposto a unchirurgico. Lo rende noto il club turco con un comunicato sui propri canali ufficiali. “Il nostro tecnico è statocon successooggi in Portogallo. Auguriamo al nostro allenatore, che gode di ottima salute, una pronta guarigione”. u Instagram lo ‘special one’ ha voluto tranquillizzare tutti sul suo stato di salute. “Auguro a tutti buone feste. Che questo tempo sia pieno di amore e felicità per tutti voi e le vostre famiglie. Per chi di voi ha dimostrato preoccupazione, posso confermare che le segnalazioni del miosono state molto esagerate, è stato unrapido e di lieve entità”.seriea24.