Lorenzo Fontana ringrazia i militari italiani alla base Nato ?daži per il loro impegno

"L'Italia vi è vicina vi. In un periodo in cui la guerra è tornata ad affacciarsi anche in Europa è ancora più evidente quanto sia fondamentale il ruolo di Forze Armate preparate e pronte a garantire sicurezza e quindi libertà e democrazia. Essere qui oggi rappresenta ilmento delle istituzioni, e di tutti gli, per il vostro. Grazie a voi possiamo avere la prospettiva di un mondo libero". Lo ha dettoparlando ai circa 300stanziati presso ladi ?, in Lettonia. Il presidente della Camera è stato accolto dal comandante del contingente, il colonnello Massimiliano Greco. Primo gesto della visitaè stato l'omaggio ai caduti. "Troppo a lungo pace e stabilità si sono date per scontate, l'attuale situazione internazionale ci sta facendo capire che non è così: sicurezza è libertà", ha detto aggiungendo: "Il vostro, e il sacrificio di essere lontani da casa e dalle vostre famiglie in un momento particolare come le festività natalizie, deve esservi riconosciuto.