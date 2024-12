Tpi.it - Leonardo Pieraccioni: “Dopo la rottura con Laura Torrisi non ho fatto sesso per tre anni e mezzo”

Leggi su Tpi.it

: “non hoper tre”In occasione dell’uscita del film con Alessandro Siani, Io e te dobbiamo parlare,ha parlato della sua carriera e della sua vita privata, rivelando anche dei particolari intimi.Intervistato da Il Messaggero, il regista e attore ha confermato quanto già dichiarato in passato, ovvero chela fine della relazione connon ha avuto rapporti per tre: “Verissimo. Per la precisione tre”.Sul suo nuovo lavoro, che lo vede in coppia con Alessandro Siani che è anche il regista del film, ha dichiarato: “Fino a poco tempo fa non avrei mai preso in considerazione di fare un film diretto da altri: facevo le mie cose e andava bene così. Devo dire che è stata la mia fidanzata, quando ha letto il soggetto, a dirmi che faceva ridere.