Nerdpool.it - Le grandi occasioni targate Toplitz Production ai Winter Steam Sale

Leggi su Nerdpool.it

L’editore indipendentes è pronto a congelare i prezzi con un’ampia gamma di giochi scontati in occasione deiannuali su. Con una slitta piena di offerte imperdibili, i giocatori potranno scegliere tra numerosi sconti, tra cui i titoli più amati come Medieval Dynasty al 35% di sconto, arricchito dal suo sorprendente nuovo Autumn Update, che introduce una serie di contenuti inediti, tra cui armi, abiti, opzioni di personalizzazione e molto altro. Sengoku Dynasty, con uno sconto del 25%, continua il tema medievale, questa volta nel Giappone del XVI secolo, e si unisce alla promozione subito dopo il lancio della Versione 1.0, che introduce il nuovissimo sistema Daimyo. I giocatori possono approfittare anche di offerte di fine anno su altri titoli dis, come il 50% di sconto su Wild West Dynasty per un’avventura di sopravvivenza nel selvaggio West, o il 70% di sconto su Lumberjack’s Dynasty e Farmer’s Dynasty per vivere attività di simulazione rurale.