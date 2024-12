Lanazione.it - Lavoro nero, impresa nei guai. Non in regola 3 operai su 4. Maxi sanzione e sospensione

Leggi su Lanazione.it

SANTA CROCETre lavoratori asu quattro. Il 75% di quelli trovati all’opera in una ditta del settore conciario di Santa Croce dai carabinieri del nucleo ispettorato deldi Pisa che hanno denunciato il titolare dell’sanzionandolo con ammende e multe per un totale di oltre 21mila euro. Oltre ai lavoratori totalmente sprovvisti di qualsiasi contratto e tutela, i militari dell’Arma dell’ispettorato delhanno anche riscontrato nell’azienda "gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di". Una serie di irrità, quindi, quelle commesse dal titolare, che hanno portato allae alladell’attività imprenditoriale. All’di Santa Croce, nel dettaglio, sono state elevate ammende per un totale di 4.556 euro e sanzioni amministrative per un importo complessivo di 16.