La Silicon Valley sfida i giganti della difesa In arrivo un nuovo consorzio

Unper partecipare in modo congiunto alle gare d’appalto del Dipartimento, ma non solo, con l’obiettivo di smantellare l’oligopolio degli appaltatori “storici” del Paese.Questa l’idea lanciata da due relativamente giovani ma già affermate realtà nella scena del complesso militare-industriale statunitense, Palantir e Anduril, che avrebbero coinvolto nel progetto aziende piuttosto note come SpaceX, OpenAI, Saronic, Scale AI e tant altre. Secondo quanto riportano personalità a conoscenzaquestione, ilprevede di annunciare già a gennaio di aver raggiunto accordi con queste e altre aziende. Attraverso questa cordata, i singoli attori potrebbero riuscire ad accaparrarsi una fetta più grande dell’enorme budget del governo statunitense per la(pari a 850 miliardi di dollari) sottraendolo ai tradizionali appaltatori principali come Lockheed Martin, Raytheon e Boeing.