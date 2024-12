Unlimitednews.it - La manovra 2025 al rush finale

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) –per lada 30 miliardi. Dopo il via libera definitivo da parte della Camera, il testo del disegno di legge di bilancio è approdato in Senato, dove è previsto entro fine anno il voto. Larende strutturale l’accorpamento delle aliquote Irpef su tre scaglioni: 23% fino a 28mila euro, 35% fino a 50mila euro e 43% oltre i 50mila euro. Si va avanti anche con il taglio del cuneo fiscale, ampliando la platea di lavoratori interessati: salirà da 35mila a 40mila euro la soglia di reddito che permette di aver accesso al taglio.Per incentivare la natalità, per ogni figlio nato o adottato dall’1 gennaioè riconosciuto un importo una tantum pari a 1.000 euro, per nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro annui. Per le imprese, la legge di bilancio prevede una serie di agevolazioni, tra cui una riduzione dell’Ires per le aziende che reinvestono almeno il 30% degli utili nel 2024.