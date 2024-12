Romadailynews.it - La Bartlesville High School Orchestra e il Bartlesville High School Choir in concerto

L’Associazione Internazionale Amici della Fondazione Pro Musica e Arte Sacra è lieta di presentare lae il, che si esibiranno il 1° gennaio 2025 alle ore 21 nella suggestiva cornice della Basilica di Sant’Andrea della Valle a Roma.La, tra le più prestigiose dello Stato dell’Oklahoma, coinvolge circa 150 studenti ed è apprezzata per la sua varietà di repertorio, che spazia dal jazz alla musica classica. Con numerose partecipazioni a competizioni e tournée internazionali, l’rappresenta un’importante realtà musicale, simbolo della tradizione e della passione per la musica che contraddistingue la comunità di.Il, riconosciuto come uno dei migliori dell’Oklahoma, è attivo dal 1977 e da sempre contribuisce alla cultura musicale locale, proponendo concerti che spaziano dal repertorio classico a quello popolare.