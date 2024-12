Quotidiano.net - iGenius ha sviluppato il supercomputer più potente d’Europa

HA REALIZZATO quello che diverrà ilpiù. La startup milanese, leader nello sviluppo di modelli di intelligenza artificiale, fondata nel 2016 da Uljan Sharka (nella foto in basso), ha annunciato negli scorsi giorni il lancio del sofisticato calcolatore, chiamato Colosseum, creato in collaborazione con Nvidia. Il colosso tech statunitense fornirà il suo superchip Grace Blackwell, un processore all’avanguardia progettato per garantire prestazioni elevate.fa sapere che ilverrà acceso "entro la fine dell’estate 2025" ma resta ancora l’interrogativo sul luogo. Per ora, il sistema di elaborazione sembra destinato a una città non meglio precisata del sud Italia. Isono sistemi estremamente energivori, ma Colosseum promette attenzione verso l’ambiente: sarà, infatti, dotato di un sistema di raffreddamento a liquido e abiliterà una perfomance di 115 quadrilioni di operazioni al secondo alimentandosi tramite energia rinnovabile, a km0, perchè proveniente dall’Italia.