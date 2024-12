Quotidiano.net - Guerra Ucraina-Russia, incendio distrugge fabbrica di droni Shaheb. Mosca: “Nessun piano per incontro Putin-Trump”

Roma, 23 dicembre 2024 – Inun devastanteha distrutto un magazzino contenente componenti perShahed nella zona di Alabuga, a più di mille chilometri dall'. A riferirlo è la direzione principale dell’intelligence del ministero della Difesa dell'(Gur). Secondo il comunicato, sono state bruciate 65 fusoliere did'attacco, motori, sistemi di navigazione e termocamere per la produzione di 400Shahed-136. Il Gur non si è assunto esplicitamente la responsabilità di quanto accaduto e non ha fornito dettagli sulla causa di quello che ha definito un "misterioso", ma ha osservato che si è trattato di "un altro colpo al complesso militare-industriale dellaterrorista". Si ritiene che lo stabilimento di assemblaggio di Shahed ad Alabuga, situato a 210 chilometri da Kazan, sia una struttura chiave per la produzione dirussi.