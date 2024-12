Metropolitanmagazine.it - Geox dona 1.000 scarpe ai bambini delle famiglie colpite dall’alluvione di Valencia: “Conforto in un momento così difficile”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

“Vogliamo offrire aie alle lorounin un”: queste le parole di Mario Moretti Polegato, presidente di. Che ha deciso dire 1.000 paia dialledalla tragica alluvione di1.000 paia diaidicolpitiNon solo l’idea, ma anche la distribuzione avverrà in cooperazione con la Fundación universitaria San Pablo ceu. Quest’ultima si muoverà sul territorio per consegnarle allebisognose. “Siamo stati colpiti e addolorati per quanto accaduto a”, ha detto Polegato. “In questo periodo di feste, con questo gesto vogliamo offrire aie alle loroun sorriso e un po’ diin un”.Con il brand diveneto ha collaborato anche l’Università ceu Cardenal Herrera della città spagnola.