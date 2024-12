Sport.quotidiano.net - Da Pobega a Holm e Dominguez. Adesso il mercato è decollato

E’ arrivato anche il primo gol di Dallinga a completare opera e quadro. Ma i segnali di crescita da parte degli uomini arrivati nell’ultimoche non avevano dato un impatto al pronti via erano in aumento già da un mese e mezzo: e infatti, con loro è cresciuto prepotentemente il Bologna di Italiano, che li ha aspettati e studiati, cucendo l’abito su misura. Da, daa Miranda, da Casale a Iling-Junior, fino a Dallinga, passando per Odgaard e Castro, giocatori arrivati un anno fa, a gennaio, che però in questa stagione hanno trovato una dimensione da protagonisti. Quello che era il problema è ora il valore aggiunto: così il Bologna ha un’altra dimensione e ben altre prospettive. Così assume un altro significato unchiuso con il segno + la scorsa estate e l’operato degli uominiSartori e Di Vaio, in scadenza dia giugno e in attesa di discutere il rinnovo di contratto, che l’ad rossoblù Fenucci non ha mai messo in discussione, per quel che riguarda le intenzioni del club.