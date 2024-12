Movieplayer.it - Cortina Express visto da Christian De Sica, Lillo e Isabella Ferrari: "Un film di Natale dal tono swing"

L'eco dei cinepanettoni, la crisi della commedia, il traino delle figure femminili: i tre protagonisti raccontano ildiretto da Eros Puglielli. Al cinema. Ildelle feste? A giudicare dalle parole di Giampaolo Letta, AD Medusa, non c'è dubbio: "esce in oltre 400 sale, e punta ad essere il titolo di riferimento". Effettivamente, quello diretto da Eros Puglielli torna a rifare i versi tipici del cinepanettone, in una struttura comunque ammorbidita e meno scollacciata. Il ritorno alla commedia di, che si lega a doppio nodo al talento comico diDePetrolo, protagonisti insieme ad, Beatrice Modica, Paola Calabresi, Francesco Bruni. De, simbolo cult dei miticia. e, volto di una comicità .